»Jeg ønsker ikke at modtage livsforlængende behandling, hvis jeg ikke længere er i stand til at tage beslutningen selv i fremtiden«. Det kan borgere nu selv bestemme ved at oprette et såkaldt behandlingstestamente på sundhed.dk. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at det er en god ændring, […]