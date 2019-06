Biologisk behandling øger ikke kræftrisiko

MADRID (Dagens Medicin) – Psoriasisartritpatienter i behandling med TNF-alfahæmmere har ikke større risiko for at udvikle en kræftsygdom end den øvrige befolkning. Det viser resultaterne af en nordisk undersøgelse, som idag er præsenteret på EULAR.

Undersøgelsen er baseret på data fra nationale registre for svenske, danske, islandske og finske psoriasisartritpatienter i behandling med TNF-alfahæmmere, som blev sammenholdt med cancerregistre i de enkelte lande. Ialt ca. 8.000 patienter blev fulgt i en periode svarende til ca. 44.000 patientår.

Selv om resultaterne overordnet peger på, at risikoen for kræft ikke er højere blandt psoriasispatienter i behandling med TNF-alfahæmmere end i den øvrige befolkning, pegede undersøgelsen også på en signifikant øget risiko for lymfekræft i denne patientgruppe, siger læge, ph.d.-studerende René Cordtz fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Gentofte Hospital, der præsenterede undersøgelsen på EULAR på vegne af sin kollega, Christine Ballegaard.

»Vi ved endnu ikke med sikkerhed, om den øgede risiko for lymfekræft, vi har observeret i undersøgelsen, kan forbindes med selve sygdommen, eller om den skyldes behandlingen med TNF-alfahæmmere. Vi ved fra studier af patienter med reumatoid artrit, at der er en kendt stærk sammenhæng mellem inflammation og risiko for at udvikle lymfomer. Derfor kan resultater for psoriasisartritpatienter ses som endnu et indicie på, at det er den systemiske inflammation mere end den medicinske behandling, som er årsag til den øgede risiko for lymfekræft,« siger René Cordtz, der ser resultaterne som et vigtigt budskab til de patienter, der er eller skal i biologisk behandling.

»Det er en nærliggende antagelse, at behandling som reducerer sygdomsbyrden også mindsker risikoen for maligne sygdomme. Vi får stadig flere data som peger på, at det er selve sygdommen, som er den udløsende faktor for en øget forekomst af lymfomer. Men inden vi helt begraver tesen om, at det er den medicinske behandling, som øger risikoen, er der behov for yderligere analyser af, om den kan tillægges selve sygdommen eller behandlingen med TNF-alfahæmmere. Disse analyser er i fuld gang i dette nordiske samarbejde« siger professor ved Aalborg Universitetshospital, Lene Dreyer, der har ledet studiet.