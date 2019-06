Leddegigtpatienter værdsætter viden om rygning

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Patienter med reumatoid artrit er motiverede for at tale om deres rygevaner og for at få informationer om de konsekvenser, tobakken kan have for deres sygdomsprognose. Det viser resultaterne af en mindre interviewundersøgelse, som cand.scient.san., ph.d.-studerende Ida Kristiane Roelsgaard fra forskningsenheden COPECARE på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet, Glostrup, […]