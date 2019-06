Original og biosimilær etanercept er lige gode

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Uanset om patienter med rygsøjlegigt starter i biologisk behandling med den biosimilære- eller den originale udgave af TNF-alfahæmmeren etanercept, er sandsynligheden for fortsat at være i behandling med lægemidlet den samme efter et år. Det viser resultaterne af et observationelt kohortestudie med 1015 spondylartritpatienter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, […]