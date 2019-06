Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt dansk studie, der netop er blevet præsenteret på den store reumatologikongres, European Congress of Rheumatology (EULAR), som i disse dage bliver afholdt i Madrid, viser, at gigt- og muskuloskeletale sygdomme har alvorlig indflydelse på den mentale tilstand blandt patienter, hvor mange har selvmordstanker. Studiet viser også, at der er alvorlig mangel på psykologhjælp. […]