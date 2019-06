Skærpet opmærksomhed om neurologiske følger af biologisk behandling

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Brug af TNF-alfahæmmere til behandling af reumatologiske sygdomme som psoriasisartrtit og spondylartrit kan være forbundet med en øget risiko for at udvikle visse sjældne neurologiske sygdomme som multipel sklerose og inflammatorisk polyneuropati. Derimod ser det ikke ud til, at behandling med TNF-alfa hæmmere øger risikoen for neurologiske sygdomme blandt patienter med […]