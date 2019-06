Hjertekarsygdom kan have betydning for leddegigt hos kvinder

MADRID (Dagens Medicin) – Kvinder med tidligere hjertekarsygdom har i modsætning til mænd med tidligere hjertekarsygdom en tendens til at have en højere risiko for at udvikle reumatoid artrit. Det viser resultaterne af et epidemiologisk kohortestudie, som Asta Linauskas, ph.d.-studerende ved reumatologisk afdeling U på Aarhus Universitetshospital, og forskningsansvarlig overlæge på Reumatologisk afdeling ved Regionshospital […]