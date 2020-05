Big Bang: Jeg håber, sund fornuft og tillid vender tilbage i sundhedsvæsenet efter corona

Jeg håber, at både konsultation pr. telefon og video er kommet for at blive, og at tilliden til os læger vender tilbage og forbliver der, så tid går fra dokumentation tilbage til arbejdet med patienten, skriver praktiserende læge.

Vi er nogle, der har savnet og efterspurgt det, der er sket.

At alt pludselig kan lade sig gøre.

Vi arbejder sammen som aldrig før til gavn for patienten. Nødvendige aftaler er kommet på plads og har muliggjort det. Der er også udvist en stor grad af tillid til, at vi alle kan forvalte denne åbning. Styrelsen for Patientsikkerhed har lovet at se med mildere øjne på os i denne tid.

Smartphonen bruges nu mere end nogensinde aktivt som et konsultationsværktøj. Patienterne kan få konsultationer både telefonisk og via video på Min Læge-app. Og de behøver ikke fremmøde og stemple kortet ind.

Samtidigt bruges telefonen som aldrig før også i samarbejdet omkring patienten. Vi kontakter hinanden, spørger om råd og får vejledning. Plejehjemmet ringer, og drøfter patienter. Vi ringer videre til sygehuset og pårørende, og laver de nødvendige undersøgelser og planer for patienten.

Patienterne møder det, at problemer bliver løst her og nu og ikke først – som for kun otte uger siden – dage senere, når vi igen kan se hinanden.

Der har i den tidlige fortid været al for stor fokus på dokumenteret fysisk møde læge og patient imellem i stedet for, at vi i team rundt om patienten samarbejder.

Det samme foregår nu fra andre aktører omkring patienten: sygehusene, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.m.

Hele praksissektoren har fået mulighed for at anvende et måske gammeldags, men et let tilgængeligt værktøj: Telefonen. Noget som alle i dag ejer og har ved hånden. Der skulle ikke en sundhedsaftale til. Der skulle lukkes op for nogle nye kommunikationskanaler.

Den tillid, vi vises for tiden, har været et savn i mange år. Det koster patienttid, når tiden går med lange patientnotater, der dokumenterer det skete med både positive og negative fund. Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret holdning i denne krisetid. Befolkningen skal nu serviceres hurtigt og relevant. Vi kan i disse tider skrive kortere og relevante noter og modtager ikke længere sidelange dokumentationsskrivelser fra sygehusene. Notaterne er blevet kortere – det giver mere tid til patienterne og højner derved kvaliteten.

Vi har selvfølgelig travlt med dette koordinerende arbejde, og de mange bekymrede patienter. Vi har travlt med nye daglige retningslinjer, som vi skal være orienteret i og på de otte uger, har vi omlagt og tilpasset arbejdet mange gange uden kny i almen praksis.

Videokonsultationer er yderst brugbare både til at vurdere graden af akut påvirkning, når en bekymret mor ringer om sit syge barn. Jeg beder i den situation moderen om at benytte facetime-funktionen, hvor jeg er i stand til at se datteren sidde helt upåvirket og spise en bolle ved siden af.

Video/telefonkonsultation egner sig også eminent godt til opfølgning af kronisk sygdom. Her oplever jeg, at patienten er meget mere fokuseret på sin grundsygdom f.eks. diabetes, end hvis jeg har dem i konsultationen. ”Du lige skal se på dette knæ, fordi jeg nu er her” tager fokus fra den kroniske sygdom og planen for opfølgning, hvilket sænker kvaliteten i kronikeromsorgen.

Vi har længe drøftet ombygning i klinikken for at kunne rumme flere læger og mere personale, men med de nye konsultationsformer åbner der sig nye muligheder, fordi vi kan arbejde hjemmefra.

Jeg håber både konsultation pr. telefon og video er kommet for at blive, ligesom jeg håber tilliden til os læger vender tilbage og forbliver der, så tid går fra dokumentation tilbage til arbejdet med patienten.