Lad den positive telemedicinske udvikling slå rod

Det ville være glædeligt, hvis den positive telemedicinske udvikling under coronakrisen slog rod, især hvis det bliver en erstatning for anden fysisk behandling og ikke bare et supplement, skriver Kjeld Møller Pedersen.

Man siger, at intet er så galt, at det ikke er godt for noget. I løbet af coronakrisen har vi set en markant stigende anvendelse af telemedicin – eller mere abstrakt: ’virtuelle kontakter’ og mere konkret videokonsultationer uden ’kuffert’ med forskelligt måleudstyr. Den snakkende klasses evige handlingsløse snak om disruption og innovation er med corona-krisen blevet erstattet af handling og fornyelse i sundhedsvæsenet. Det centrale spørgsmål er, om det holder ved på den anden side af krisen. Måske – men…

Ting tager tid, siger vi, men coronatiden har erstattet snegletempo med lyntempo – vel på grund af simpel nødvendighed – en nødvendighed, som vi ikke oplever på samme måde i dagligdagen, hvor fodslæben over for ændringer man er usikker på eller ikke selv har opfundet hører til dagsordenen. Uanset hvad, er det tankevækkende.

Uanset svingende dokumentation står det fast, at omfanget af virtuelle kontakter er næsten eksploderet i krisen første seks til syv uger.

Løsninger, vi aldrig har set før

I Region Nordjylland har man set et fald i antal ambulante besøg på knap 36 pct., som dog især skyldes, at disse besøg er blevet omlagt til telefon- og videokonsultationer. I perioden er der en stigning på knap 73 pct. i antallet af disse virtuelle konsultationer. I en meddelelse fra regionen 5. april hedder det, at siden 16. marts har psykiatrien og de somatiske hospitaler i Region Nordjylland mindst 24.000 gange haft kontakt til patienterne via en virtuel konsultation. Det er en fordobling af det normale niveau. Region Hovedstaden noterer i et notat om øget aktivitet i sundhedsvæsenet, at der har været tale om en forøgelse af antallet af virtuelle kontakter. Der er ikke grund til at tro, at billedet i de øvrige regioner er væsentligt anderledes.

Der blev indført videokonsultationer hos praktiserende læger i rekordtempo – tre til fire uger – i den udmærkede app ’Min Læge’. Det hører med til billedet, at man i en periode havde arbejdet med denne funktionalitet, men krisen gav stødet til en hurtigere implementering. Hatten af for det. Alene i sidste uge er der fra mandag til fredag foretaget 10.466 videokonsultationer, oplyser PLO.

En mail fra én af mine tidligere masterstudenter, som i dag er afdelingssygeplejerske på et universitetssygehus, er også sigende: ”Sagen er den, at i røgen fra coronaen sker der udvikling af telemedicinske løsninger som aldrig før. … Og [jeg] vil bare gerne … orientere om, at lige nu udvikles der i al hast alverdens løsninger for at behandle patienter ambulant og holde dem ude af sygehuset”.

Sundhedsstyrelsen skriver i et notat om øget aktivitet i sundhedsvæsenet, at i regioner, kommuner og praksissektor er der iværksat en lang række innovative tiltag både i relation til udredning og behandling af patienter med COVID-19 og til patienter med andre sygdomme og tilstande, fx konsultationer med egen læge, udvidet brug af telemedicinske løsninger til patienter med fx hjertesvigt og ikke mindst en generel udbredt anvendelse af telefon- og videokonsultation, hvor det skønnes muligt.

Sundhedsstyrelsen siger, at disse tiltag bør fastholdes ikke kun under epidemien, men også på en længere horisont, idet de i mange henseender også tilgodeser andre udfordringer i sundhedsvæsenet, fx behandling over større geografiske afstande, lægemangel i yderområder, eller behandling i hjemmet, fx til ældre, immobile og sårbare grupper, herunder psykiatriske patienter. De nye innovative tiltag af forskellig karakter bidrager, hedder det, til et optimeret tværregionalt og -sektorielt samarbejde og opgaveløsning.

Vedvarende ændring?

Det ville være en glædelig nyhed, hvis den positive telemedicinske udvikling slog rod, især hvis det bliver en erstatning for anden fysisk behandling og ikke bare et supplement, som det indtil nu ofte har været tilfældet. Mange af de økonomiske beregninger af telemedicin har ikke dokumenteret nettobesparelser, fordi telemedicin endte med at blive et supplement, ikke en erstatning. Kunne coronakrisen vende dette billede, er der kommet noget godt ud af situationen, og hvis det samtidig fører til de nødvendige ændrede arbejdsgange, er det endda super godt. Spørgsmålet erstatning/supplement og ændrede arbejdsgange har været en akilleshæl for udbredelsen af telemedicin. Coronakrisen kan måske flytte hegnspæle.

Nu har mange timers nødtvungen brug af Skype, Microsoft Teams og Zoom afgørende ændret mit syn på mulighederne alene fordi, jeg har skullet bruge dem i praksis!

Krisen har – måske nødtvunget – fået sundhedsprofessionelle til at få øjnene op for mulighederne og prøve det i virkeligheden og ikke simulere det i fordommens verden. Telemedicin har mange anvendelsesmuligheder – og næsten lige så mange misforståelser om kvalitet og økonomi.

Man må naturligvis heller ikke være blind for, at brugen af telemedicin i coronatiden hænger sammen med forsøgene på at hindre smittespredning, men har utvivlsomt samtidig vist noget om mulighederne. Personligt har jeg ikke været stor fan af Skype og haft en lang række fordomme. Nu har mange timers nødtvungen brug af Skype, Microsoft Teams og Zoom afgørende ændret mit syn på mulighederne alene fordi, jeg har skullet bruge dem i praksis! Jeg mente jo, at det var bedre at mødes ansigt til ansigt – jeg kunne aflæse kropssprog osv., og det kan man vel i sagens ikke gøre ved fremmedgørende virtuelle løsninger – selv med personer, jeg kender godt i forvejen? Men meget kan dog aflæses, megen ud fra ansigtsmimik – det er jo ikke hændervriden, der er det centrale? Men det er naturligvis noget helt andet med en konsultation – eller er det altid ubetinget sådan?

Det bliver spændende at se udviklingen med videokonsultationer i almen praksis, som efter min opfattelse har et betydeligt potentiale. Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin var dog hurtigt ude med et budskab om, at videokonsultationer i almen praksis burde afskaffes, så snart corona-epidemien er ovre, fordi der manglede dokumentation for effekt. Gad vide om formanden vil udstrække dette synspunkt til alle procedurer i almen praksis? Heldigvis var PLO-direktøren uenig og gjorde opmærksom på, at spørgsmålet var en del af de pågående overenskomstforhandlinger med Danske Regioner. Og der er allerede en takst for en virtuel konsultation, 161,50 kr., og den ligger langt over taksten for en e-mailkonsulation, 45,72 kr. og svagt over taksten for en fysisk konsultation. Lidt afhængig af, hvem man spørger, er opfattelsen, at mellem 10-20 pct. af fysiske konsultationer kan erstattes af videokonsultationer. Det er naturligvis langt fra alt, der kan og bør erstattes af videokonsultationer.

Internationalt har man set tilsvarende tendenser og også her spørger man, hvad der skal til for at fastholde de relevante dele efter coronakrisen. Der er ikke simple svar, men ét på samme gang enkelt og kompliceret svar lyder: kulturændring og indhøstede positive erfaringer med de nye/alternative løsninger. Enhver, der har arbejdet med virksomhedskultur, ved, hvor svært det er at ændre den, men positive erfaringer, som dem der høstes under krisen, vil hjælpe godt på vej. Og så naturligvis: lederskab, der understøtter indtrufne ændringer og forebygger tilbagevenden til ’business as usual’ efter en helt usædvanlig periode i det danske sundhedsvæsen.