Efter en læserhenvendelse er det med stor beklagelse, at vi på redaktionen har konstateret, at der var en fejl i rangeringen af Danmarks Bedste Hospitaler 2023 inden for Hjertesvigt. Både i avisen 13. januar og på dagensmedicin.dk Konkret er der i vores databehandling sket en kodningsfejl, der indenfor to bestemte indikatorer betød, at de, der reelt havde scoret højest, fremstod med laveste score og vice versa. Fejlen medfører desværre relativt store ændringer i rangeringen og også i toppen af tabellen....