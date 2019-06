Behandlerfarmaceuter kan aflaste praktiserende læger

Den nye uddannelse til behandlerfarmaceut og den medfølgende autorisation til at genordinere receptpligtige lægemidler, kan være med til at aflaste landets pressede lægevagter. Det vurderer formand for PLO’s kommuneudvalg.

1. juli træder en ny bekendtgørelse i kraft, der giver apotekernes nye behandlerfarmaceuter autorisation til at genordinere receptligtig medicin af en række lægemidler for patienter, der er i stabil behandling. Ordningen har til hensigt at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for borgere, der eksempelvis løber tør for diabetes eller astma-medicin i weekenden og i videre udstrækning […]