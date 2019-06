Bedre inflammationskontrol reducerer hjertekarbelastning

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Bedre sygdomskontrol og færre symptomer på leddegigt reducerer leddegigtpatienters risiko for blodprop i hjertet, hjertesvigt og blodprop i hjernen med 80 pct. Det viser resultaterne af et italiensk observationsstudie, som i Piero Ruscitti fra University of L’Aquila har præsenteret på EULAR. Leddegigtpatienters forøgede risiko for tidlig død i forhold til den […]