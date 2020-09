»Det er lidt mærkeligt at punke sine egne medlemmer for at nytænke faget«

Praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup åbnede for få dage siden sin anden partnerskabsklinik med firmaet Alles Lægehus, mens en tredje er på vej. Det har fået hans egen interesseorganisation til at beskylde ham for at drive stråmandsvirksomhed. En anklage Peder Ahnfeldt-Mollerup ikke vil finde sig i. »Det har jeg også meddelt PLO«