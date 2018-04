Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus får tre kritiske påbud af Arbejdstilsynet, da arbejdsbyrden og tidspresset er for høj, hvilket går ud over personalets sundhed.

Personalet på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus oplever en så høj arbejdsbyrde og højt tidspres, at det vil have alvorlige konsekvenser for personalet, hvis det fortsætter. Sådan lyder vurderingen fra Arbejdstilsynet, der giver sygehuset en række påbud om at gøre noget ved arbejdspresset.

Det skriver TV Øst, der har fået indsigt i en rapport fra Arbejdstilsynet.

Holbæk Sygehus har fået tre kritiske påbud på geriatrisk og nefrologisk afdeling, som hører ind under medicinsk afdeling, samt et rådgivningspåbud til sygehusledelsen, som skal forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Påbuddene kommer ikke bag på Laurits Schou Kromberg, der er fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Holbæk Sygehus.

»Det bekræfter os i det, vi selv tænker – at vi har for travlt for at kunne håndtere patienterne ordentligt. Det er specielt to afsnit på Medicinsk Afdeling, hvor plejepersonalet og lægerne simpelthen har for travlt til at kunne se patienterne ordentligt,« siger han til TV ØST.

Sygehuset har indtil 1. oktober 2018 til at efterkomme påbuddet.