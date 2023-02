Et spørgsmål rumsterer i hovedet på Marianne Hørby Jørgensen: Er der en stigning af hepatitis af ukendt årsag hos børn eller ej?

Sammen med hepatologer verden over leder overlæge Marianne Hørby Jørgensen efter årsagen til et uforklarligt internationalt sygdomsudbrud af hepatitis af ukendt årsag. Tesen er, at de mange nedlukninger har gjort børn mere udsatte for en virus, der er kendt for at kunne forårsage leversvigt.