Aalborg Universitetshospital har nu valgt at ophæve samarbejdet med en røntgenlæge efter flere års samarbejde.

Det sker i kølvandet på, at Nordjyske i en række artikler har afsløret, hvordan røntgenlægen har taget for let på patientsikkerheden på et hospital i Norge, hvor han har arbejdet sideløbende med, at han arbejdede fuld tid på Aalborg Universitetshospital.

Her viste en større undersøgelse af lægens arbejde, at han havde overset en række alvorlige sygdomme blandt patienter – bl.a. tilfælde af kræft.

I sidste ende førte dette til, at de norske sundhedsmyndigheder vurderede, at lægen var til fare for patientsikkerheden, hvorfor han mistede sin autorisation som læge i Norge. En afgørelse, som lægen har klaget over.

Dyrt bekendtskab

Lægen har arbejdet på Aalborg Universitetshospital siden 2019, hvor han i sin tid blev ansat som lægevikar gennem vikarbureauet Dedicare. Og det har ikke været noget billigt bekendtskab for de nordjyske skatteborgere.

Alene de seneste tre år er de samlede udgifter løbet op i mere end 7,4 mio. kr. for røntgenlægen, hvilket er mere end det dobbelte af, hvad en fastansat overlæge koster, såfremt man sammenligner med tal fra overlægeforeningen.

Søren Pihlkjær Hjortshøj, hospitalsdirektør på Aalborg Universitetshospital, erkender også, at det var omkostningskrævende, at have vikarlægen ansat:

»Vi står overfor et 2025, hvor vi fortsat på Aalborg Universitetshospital skal robustgøre

vores økonomi og sikre økonomisk balance fremadrettet. Som led i den proces arbejder vi løbende med at nedbringe antallet af eksterne vikarer, og vi har allerede nedbragt mængden af disse betydeligt på tværs af hospitalet. Derfor har vi i forlængelsen af vores pausering af den eksterne vikar besluttet at stoppe samarbejdet og finde andre måder at løse vores opgaver på,« skriver Søren Pihlkjær Hjortshøj til Nordjyske.

Udover lønnen betalte Region Nordjylland også for røntgenlægens uddannelse, rejseomkostninger og for lægens lejlighed i Aalborg.