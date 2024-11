En ansat i Regionspsykiatrien i Randers undersøges for et upassende forhold, vedkommende skulle have haft til en patient. Det skriver DR. Til DR skriver hospitalsdirektør Tina Eber i et svar: »Jeg kan ikke kommentere sagen yderligere, da det drejer sig om en personalesag. Helt overordnet tager vi stærkt afstand fra enhver form for upassende adfærd over for patienter,« skriver hun. Ligeledes understreger hospitalsdirektøren, at et sådant forhold er fuldstændig uacceptabelt og i strid med de værdier og den praksis, der...