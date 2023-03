Manglen på speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre sundhedsprofessionelle fylder ikke kun nu, men kommer også til det i de næste mange år, hvis udviklingen ikke bliver vendt.

Det viser en arbejdskraftanalyse fra Lægeforeningen, der baseret på en fremskrivning af tallene, hvis der ikke sker politiske ændringer.

I 2030 vil der mangle 40.000 sundhedspersoner flere, end der er i dag, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner, hvis opgaverne skal løses som i dag.

Det er særligt det stigende antal behandlingskrævende ældre, der presser det danske sundhedsvæsen og kræver mange flere sundhedspersoner. Ifølge analysen kan der allerede i 2030 forventes at være 141.000 flere ældre over 70 år med behov for sundhedsydelser.

‘Skarp prioritering er nødvendig’

Lægeforeningens formand Camilla Noelle Rathcke fremhæver især, at situationen kalder på skarp prioritering af den eksisterende arbejdskraft og den arbejdsfordeling, man politisk vælger.

»Det kan ikke lade sig gøre at rekruttere sig ud af arbejdskraftsproblemerne i sundhedsvæsenet, for der er simpelthen for få at rekruttere af. Naturligvis skal man forsøge at tiltrække og fastholde sundhedspersonale, men vi er som samfund også nødt til at prioritere skarpt i, hvad de kræfter, vi har, bruges på. Kræfterne skal bruges så klogt som muligt,« siger Camilla Noelle Rathcke.

Politikerne skal være ‘åbne og tydelige’

Fordi rekruttering og fastholdelse ikke rækker, er der også brug for fokus på, hvad sundhedsvæsenet skal levere og til hvem.

Det er måske ikke det samme, som mange patienter forventer i dag.

»Allerede i dag er der stor mangel på sundhedsprofessionelle, men analysen skærer ud i pap, at vi kun har set toppen af isbjerget. Det er en situation, der kalder på handling på flere fronter fra regeringen og en række andre aktører, heriblandt os læger. Hvis vi i Danmark skal afbøde situationen, kræver det et enormt fokus på at skære sundhedsvæsenets tilbud til, så vi prioriterer de mest syge patienter. Samtidig skal vi sørge for at uddanne nok af de rigtige sundhedsprofessionelle, nedbringe overbehandling, automatisere opgaver og forebygge indlæggelser,« siger Camilla Noelle Rathcke og tilføjer:

»Vores folkevalgte politikere skal tydeligt og åbent forklare, at mange af de tilbud, der er i sundhedsvæsenet i dag, vil blive tilpasset og målrettet de mennesker, der har størst behov. For der er ganske enkelt ikke sundhedsprofessionelle nok til, at opgaverne løses på samme måde som i dag.«

Med arbejdskraftanalysen i hånden peger Lægeforeningens formand på, at manglen på sundhedsprofessionelle bør spille en hovedrolle i strukturkommissionens arbejde.

»I en tid med mangel på sundhedsprofessionelle er det vigtigere end nogensinde med en opgavefordeling, der bruger de samlede ressourcer bedst muligt,« siger hun.