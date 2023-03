Kirstine Lærum Sibilitz er tiltrådt som cheflæge på Amager og Hvidovre hospital i afd. For Hjerte- og medicinske sygdomme.

Hun er speciallæge i kardiologi og kommer fra en stilling som afdelingslæge i Hjertecenteret på Rigshospitalet.

Kirstine Lærum Sibilitz skal lede den store medicinske afdeling sammen med to chefsygeplejersker. Afdelingen er fordelt på tre matrikler i Glostrup, Hvidovre og på Amager.

»Vi har et stort ansvar for at levere samme kvalitet i behandlingen, uanset om den foregår på Glostrup, Amager eller Hvidovre Hospital,« forklarer den nye cheflæge.

Vægter patientforløb

Hun fremhæver, at hun vægter det gode patientforløb, og hun peger på, at det bl.a. vil afhænge af det tværfaglige og samarbejde på tværs af organisationen.

Kirstine Lærum Sibilitz ønsker sig et arbejdsmiljø, hvor det er sjovt og rart at gå på arbejde.

»Der er et ord som ordentlighed, der bliver ved med at komme til mig igen og igen. Det handler om, at man skal opføre sig ordentligt, men endnu mere at tale om det, der ikke fungerer og er svært.«

Kirstine Lærum Sibilitz er 43 år, bor i Valby og er gift og mor til to børn.