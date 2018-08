Alternativet har fremlagt en ny regeringsplan, der bl.a. indeholder et Sundheds- og Forebyggelsesministerium, hvor en opgave bliver at udbrede kultur og natur på recept.

Der er behov for en helt grundlæggende forandring af regeringsapparatet i Danmark, hvis klimaforandringerne skal bekæmpes. Det mener Alternativet, der over for Politiken har præsenteret en ny regeringsplan, hvor partiet foreslår at oprette 15 nye ministerier med 22 ministre. Sundheds- og Forebyggelsesministeriet er blandt de nye på listen. Alternativet kommer også med et forslag til, […]