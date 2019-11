Algoritme kan identificere patienter i høj risiko for bæltefiksering

Læge Andreas Aalkjær Danielsen har med en lang række data fra journaler og registre lavet en algoritme, der kan genkende mønstre for, hvornår en patient i høj risiko for bæltefiksering.

Psykiatriske afdelinger kan måske i fremtiden få støtte til at udpege, hvilke patienter der er i høj risiko for at blive bæltefikseret. Læge og ph.d.-studerende Andreas Aalkjær Danielsen fra Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien står bag en undersøgelse, hvor data fra patienters journaler og sundhedsregistre er blevet brugt til at skabe en algoritme, der kan genkende mønstre, […]