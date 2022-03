Aarhus Universitet: Hver fjerde kvinde har oplevet forskelsbehandling på Institut for Klinisk Medicin

Knap hver fjerde kvinde har oplevet forskelsbehandling på baggrund af køn på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, viser svar fra ny undersøgelse. Hver femte kvinde har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. »Nu skal vi i gang med at sikre, at vi har transparente processer,« lyder det fra instituttets leder.