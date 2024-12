Aalborg Universitetshospital er blevet en cheflæge rigere, efter at Mohamad Jawhara fra årsskiftet er ansat som cheflæge i Mave- og Tarmkirurgisk afdeling. Det skriver hospitalet på LinkedIn. Mohama Jawhara kommer fra en stilling som ledende overlæge i Kirurgisk Afdeling A på OUH, hvor han har været de seneste to år. »Jeg ser frem til at klæde afdelingen på til en systematisk og stabil flytteproces til Hospitalsbyen med løbende fokus på høj kvalitet i patientbehandlingen, trygge forandringsrammer, og hvor de nye...