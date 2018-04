»Når jeg rejser hjem, vil jeg gerne afløses af en grønlænder«

Professor Peter Vedsted og hans ægtefælle, praktiserende læge Marianne Vedsted, begynder 1. maj som henholdsvis ledende regionslæge for Grønlands nordlige region og regionslæge sammesteds. En grænseoverskridende opgave – og et meget gammelt løfte de to imellem.

Når SK1240 letter fra Aarhus Lufthavn tirsdag den 1. maj kl. 6.00 med kurs mod København og derefter Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), er det med to spændte læger om bord. På bagagehylden over dem ligger deres trofaste vandrerygsække, og få minutter efter takeoff fra Kastrup vil de flyve retur hen over Midtjylland, som i mange år har været rammen om deres velkendte, syddanske liv.

Professor Peter Vedsted, 52, fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet, og hans ægtefælle, tidligere praktiserende læge i Hinnerup, Marianne Vedsted, 53, forlader bogstaveligt talt villa, vovse, Volvo og en komfortabel tilværelse på vandsiden i Vejlby Fed i Risskov, og dertil fire voksne børn og barnebarnet Frederik på fire måneder. Huset og bilen er sat til salg. Praksisandelen er ved at blive afhændet.

Foran dem ligger en helt ny arbejdsopgave som henholdsvis ledende regionslæge med ansvar for landsdelen Avaanaa (Nordgrønland) med base på sygehuset i Ilulissat – i de gamle kolonidage kendt som Jacobshavn – og for Marianne Vedsteds vedkommende som regionslæge sammesteds.

Efter fire en halv times flyvning til Grønlands vigtigste lufthavn, hvor det er muligt at lande med store fly, går turen videre med et af Air Greenlands røde propelfly, som – hvis vejrguderne tillader det – efter 45 minutters flyvning nordpå sætter dem af i Ilulissat. Deres arbejdsplads og hjem i de næste år.

Beslutningen om at tage til Grønland som læger blev truffet de to imellem for mange år siden og modnet i august og september under et vikariat i Uummannaq. Marianne er født af danske forældre i Qaanaaq og har haft sin barndom i Grønland. På vejen skulle de ’lige’ se isfjorden og Ilulissat og fik nys om, at der ville blive brug for nye kræfter.

Foto: Nicolai Döllner

Foto: Privatfoto

»Dybt angstprovokerende«

Sygehuset i Ilulissat er muligvis verdens smukkest beliggende af sin slags, på et næs ud i Discobugten, hvor en stor del af Grønlands isbjerge brækker af og driver ud i isfjorden og siden sydpå. Det var bl.a. derfra, isbjerget, som sænkede ’Titanic’, kom. Et betagende syn, som gør området til Grønlands naturperle, og som årligt tiltrækker mange tusinde krydstogtturister, der kan supplere opholdet med en tur på en hundeslæde op i fjeldet med spektakulær udsigt over den uendelige is.

Peter Vedsteds kontor på 1. sal har et møblement så anonymt, at det kunne stå på et hvilket som helst offentligt sygehus i rigsfællesskabet. Men udsigten gennem de to kvadratiske vinduer ud mod bugten er verdensklasse.

Herfra skal han lede den lægelige indsats for 11.000 personer i det nordlige af Grønlands distrikter. Et område på størrelse med Spanien. Indsatsen omfatter foruden Ilulissat med ca. 4.800 indbyggere og fem læger inklusive Marianne Vedsted også sundhedscentrene i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq (Thule), som er bemandet med henholdsvis to, to og en læge.

Dertil kommer Peter Vedsted.

Professoren forlod klinikken i 2004 og har siden slået sine folder i universitetsparken i Aarhus med forskning i praksisområdet som sin specialitet og med en særlig relation til regionshospitalet i Silkeborg, hvor han bl.a. har bidraget til hospitalets udvikling af ikke mindst ja/nej-klinikker for hurtig udredning.

Som ledende regionslæge består hans arbejde primært i at lede, i at skabe gode strukturer, skaffe kvalificeret arbejdskraft og binde den kliniske indsats sammen både mellem de tre sundhedscentre og sygehuset i Ilulissat, men også bygderne, som bliver betjent af kortuddannet personale udrustet med et velvoksent medicinskab og telemedicinsk udstyr.

Derudover skal han også pudse sine kliniske færdigheder af og deltage i det daglige lægearbejde på sygehuset, som på én gang er skadestue, almen praksis, apotek og sygehus i allerbredeste forstand. De fem læger skal håndtere alle sygdomstilfælde, for der er 600 km i luftlinje til speciallægerne i Nuuk og 4.000 km til Rigshospitalet. Det kan derfor nemt koste 250.000 kr. at løfte røret og rekvirere en lufttransport, så det er man varsom med.

Peter Vedsted ser frem til igen at være kliniker, men kan godt på forhånd få sved på panden.

»Det er dybt angstprovokerende,« siger han. »Det kan godt være, at en ’rigtig’ kliniker vil kalde mig for kvaksalver, men jeg har forsøgt at følge godt med og kan stadig mit basale håndværk. Jeg er ekstremt ydmyg over for lægegerningen og vil bruge min erfaring med den almen medicinske konsultation, mine evner inden for den menneskelige relation og vil hurtigt læse op og i øvrigt blive lært op af Marianne og de øvrige læger på stedet. Vi er et hold, der hjælper hinanden. Jeg glæder mig meget til også at lære om, hvordan man f.eks. anvender telemedicin, hvordan man kan integrere almen medicin i sundhedscentre med senge, og i det hele taget opleve, hvordan man kan levere sundhed på en anden måde og selvfølgelig lave forsøg med det i dagligdagen.«

Der er efterhånden uddannet mange, dygtige grønlandske læger, men det ser ud til at være svært at få dem tilbage til Grønland

Grønlændere drikker mindre end danskere Det grønlandske alkoholforbrug er faldet markant siden 1987 og ligger nu (2014-tal) på ca. 8,5 liter alkohol årligt per voksen over 14 år. Det danske tal er en liter højere. Det er især mændene, som drikker mindre. Der drikkes på Grønland ofte kortvarigt og voldsomt, og alkohol er indblandet i de fleste sager om voldtægt, drab og anden vold. Østgrønland indførte 1. juli 2008 forbud mod salg af spiritus stærkere end 15 pct. og har oplevet et fald i kriminaliteten med en tredjedel. Kilder: Grønlands Statistik og Danmarks Statistik

Bidlæsioner og perforeret tarm

Sygehuset i Ilulissat behandler mange ulykkestilfælde, især faldulykker, uheld om bord på fiskefartøjer, bidlæsioner fra hunde, drukneulykker og skudlæsioner. Den grønlandske selvmordsprocent er høj, og forsøgene er ofte voldsomme med hængning, skydning, drukning eller medicinindtag. Det hænder, at en selvmorder anvender jagtgevær og kommer til at skyde halvdelen af ansigtet – og overlever.

Langt den overvejende lægeindsats foregår dog med almenmedicinske opgaver i ambulatoriet, som dagligt betjener omkring 130 patienter via tolk. Sygehuset er også fødested med 70-80 fødsler hvert år. Jordemødre står for fødslerne, men lægerne har det overordnede ansvar og udfører de sjældne akutte kejsersnit. De står også for provokerede aborter, mindre kirurgiske indgreb og akutte indgreb, som ikke kan vente på transport til Nuuk – blindtarmsbetændelse, graviditeter uden for livmoderen, perforeret tarm m.v.

Regionslægerne har ansvaret for anæstesien sammen med en anæstesisygeplejerske og i et vist omfang embedslægefunktionen med retsmedicinske undersøgelser. Det kan være voldtægter, som ofte fører meget tidkrævende personundersøgelser med sig.

Lægerne behandler også psykiatriske patienter og kan foretage tvangsindlæggelser med senere overflytning til Nuuk eller Danmark.

I sygehusets 23 senge ligger derfor en broget skare af patienter, som også tæller for tidligt fødte børn, frakturpatienter, patienter med neurologiske eller dermatologiske lidelser og mange med øjensygdomme, idet inuit-befolkningen har øget forekomst af forhøjet tryk i øjet og grøn stær. Livsstilssygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk er stigende, og da 70 pct. af befolkningen ryger, er der også en stor forekomst af KOL og andre tobaksrelaterede sygdomme.

Foto: Privatfoto

Udbredte selvmords-tanker blandt de unge Selvmord har siden 1970’erne været et større fænomen i Grønland, som har en af verdens højeste selvmordsrater. Det er i høj grad mænd i 20-24-års alderen, som begår selvmord, og tendensen er, at de, som tager deres eget liv, bliver yngre og yngre. Symptomer på depression samt betydningen af andres selvmord er en væsentlig forklaring på grønlandsk selvmordsadfærd. Kærestesorger præger ofte drengenes selvmordstanker, mens seksuelle overgreb og opvækst i misbrugshjem har størst betydning for pigerne.

Kilde: Statens Inst. for Folkesundhed

Afløses af grønlandsk læge

Som læge i de mindre byer i Grønland skal man ikke blot håndtere stort set alle felter af lægegerningen. Man skal også arbejde i en helt særlig grønlandsk forståelse for sygdom, liv og død.

»På den ene side er der en grundlæggende stor taknemmelighed over den almenmedicinske indsats på sundhedscentrene, og der er ikke de samme forventninger som i Danmark. Man tager anderledes på skæbnen og accepterer nogle sorger, som f.eks. når et barn dør, selvom det selvfølgelig gør ondt. Man er ikke i samme grad så udadreagerende og skyder skylden på samfundet og systemet,« forklarer Peter Vedsted.

Der er et stigende krav om rimelighed, og man vil ikke i længden acceptere, at øjenlægen kun kommer forbi én gang om året Peter Vedsted, ledende regionslæge

»På den anden side er det også moderne tider i Grønland, med impulser fra Facebook og Google, og når man ser, at én patient sendes til København for at få den fulde behandling, så vil andre selvfølgelig også have det. Der er et stigende krav om rimelighed, og man vil ikke i længden acceptere, at øjenlægen kun kommer forbi én gang om året,« siger Peter Vedsted.

Han og Marianne håber på at kunne trække på deres danske erfaringer og bidrage til udviklingen af det grønlandske sundhedsvæsen, sådan at det lever op til forventninger, medicinsk kvalitet og stadig er rentabelt.

Marianne Vedsted har stor erfaring som kursusleder, underviser, supervisor og med at tilrettelægge uddannelsesstillinger og har et stort ønske om både at tilknytte en almen praksis-KBU-læge og hoveduddannelsesstilling i almen medicin til sygehuset i Ilulissat. Marianne vil fortsat været tilknyttet den almen medicinske uddannelse i Danmark som hovedkursusleder på de specialespecifikke kurser og skal i samarbejde med videreuddannelsesfolk i Grønland være med til at udvikle den medicinske uddannelse på Grønland.

»Og jeg vil meget gerne være med til at modernisere, hvor det kan lade sig gøre. Kan vi effektivisere på samme måde som i Danmark? Kan vi lære af arbejdet med det nære, sammenhængende sundhedsvæsen? Hvad kan vi gøre for akutindsatsen? Kan vi indføre aspekter af almen praksis? Departementet i Nuuk har store, flotte ideer, som jeg gerne går ind i og hjælper til at prøve af,« siger Peter Vedsted.

Et første, mere jordnært skridt bliver dog at udvikle velkomsten af nye læger, som ofte bliver kastet for løverne i et meget travlt sundhedsvæsen. »Jeg vil gerne give dem en struktureret indkøring, hvor de føler sig velkomne. Hvor de oplever, at det er et virkelig attraktivt job, og hvor vi gerne vil hjælpe med at få familielivet til at fungere godt.«

Og det må meget gerne være læger af grønlandsk herkomst.

»Der er efterhånden uddannet mange, dygtige grønlandske læger, men det ser ud til at være svært at få dem tilbage til Grønland. Ofte er de flyttet til Danmark allerede i gymnasietiden, og så hænger de naturligt fast i attraktive danske stillinger,« siger han.

»Men jeg har et særligt mål: Når vi engang forlader Grønland, vil jeg meget gerne have, at min afløser er grønlænder. Det vil være rigtigt. Og smukt.«

Det grønlandske sundhedsvæsen Den øverste driftsledelse for sundhedsvæsenet er Sundhedsledelsen, som er placeret i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Sundhedsvæsenet er opdelt i fem regioner. I hver region er der et regionssygehus (Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er tilknyttet landshospitalet Dronning Ingrid Hospital). I hver region er der ud over regionsygehuset en række sundhedscentre og bygder. Sundhedsvæsnet er til stede ca. 70 steder i Grønland med sundhedspersonale lige fra læger til bygdesundhedsmedhjælpere. Dronning Ingrids Hospital, DIH, i Nuuk er Grønlands landshospital. Her behandles psykiatrisk, akut, medicinsk og kirurgisk. Inden for hvert område er der en række specialer repræsenteret, bl.a. anæstesiologi, intern medicin, gynækologi og obstetrik, kirurgi, ortopædisk kirurgi, diagnostisk radiologi og ophthalmologi. Patienter, der ikke kan behandles på DIH, overflyttes til Danmark til behandling. Der er indgået behandlingsaftaler med primært Region Hovedstaden. I Danmark har sundhedsvæsenet Det grønlandske Patienthjem, hvor patienter, der ikke er indlagt, kan bo under udredning og behandling. Der er ansat ca. 1.300 i grønlandsk sundhedsvæsen. DIH har 46 læger – overlæger og reservelæger i uklassificerede stillinger og reservelæger i uddannelsesstillinger. Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk har 17 læger – 10 speciallæger og 7 i uddannelsesstillinger. I det øvrige land er der 36 lægestillinger. Kilde: Sundhedsledelsen

Et sundhedsvæsen til 1,4 mia. kr. Sundhedsvæsenet i Grønland koster årligt ca. 1,4 mia. kr. 110 mio. kr. anvendes på patienttransport og evakueringer. Grønland beskæftiger p.t. 109 læger, hvor 56 er korttidsansættelser. 20 læger har grønlandsk baggrund (flest mænd). (At have grønlandsk baggrund kan betyde, at man er født i Grønland, opvokset i landet, er etnisk grønlandsk osv. Selvstyret definerer det at være hjemmehørende som at have boet i Grønland i et stræk i fem år, sammenlagt i syv år eller som at have Grønland som fødested.) 20 medicinstuderende med grønlandsk baggrund (primært kvinder) er under uddannelse i Aarhus. Medicin og kondomer udleveres på Landsapoteket og landets sygehuse og sundhedscentre gratis. Kilde: Sundhedsledelsen