Nyheder Onsdag kl. 13 genoptog de 140 servicemedarbejdere arbejdet igen. Nedlæggelsen af arbejdet var ulovlig og medarbejderne risikerer nu at få idømt en bod.Foto: Region Sjælland Afblæser strejke: Arbejdet på Nykøbing Falster Sygehus genoptages Efter to døgns arbejdsnedlæggelse har servicemedarbejderne på sygehuset besluttet at genoptage arbejdet, bekræfter Morten Ziebell, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital. Anna Hostrup Nørgaard 06/08/2025 Anna Hostrup NørgaardClose:KontaktE-mail: ahno@dagensmedicin.dkBiografiJournalist, Flere artikler af Anna Hostrup Nørgaard Den flere dage lange strejke på Nykøbing Falster Sygehus er nu ovre. De 140 servicemedarbejdere, der mandag nedlagde arbejdet, har onsdag kl. 13 genoptaget arbejdet efter at have holdt fagligt møde tidligere på dagen. »Det er meget positivt for alle parter, og jeg er vældig tilfreds,« siger Morten Ziebell, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, der ikke vil løfte sløret for, hvad parterne er blevet enige om. Møde i arbejdsretten Flere medier skriver, at medarbejdernes overenskomststridige strejke skyldes utilfredshed med én specifik...