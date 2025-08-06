Afdeling for ældresygdomme vil være en aktiv medspiller i det nære sundhedsvæsen

Et stærkere samarbejde med kommunerne er ikke bare et ønske, men nødvendigt, for at lykkes med den komplekse ældrepleje, lyder det fra geriatrisk overlæge på Amager og Hvidovre Hospital. Hun er specifikt blevet ansat til at stå i spidsen for afdelingens tværsektorielle samarbejde med de ti kommuner i hospitalernes optageområde.