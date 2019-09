Ny brik til forståelsen af diabetespatienters øgede risiko for hjertekarsygdomme

Medfødt høje eller lave niveauer i blodet af mannan-bindende lektin kan være en del af forklaringen på, hvorfor nogle patienter med type 2-diabetes har en højere risiko for at udvikle hjertekarsygdom end andre.

BARCELONA (Dagens Medicin) – Et dansk studie præsenteret på EASD peger på, at genetisk bestemte niveauer af mannan-bindende lektin (MBL) i blodet ser ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme blandt patienter med type 2-diabetes. Associationen ser desuden ud til at gøre sig gældende for både høje og lave niveauer af MBL, viser undersøgelsen, som […]