3.500 underskriver protest mod besparelser på AUH

Ansatte, patienter og pårørende har startet en underskriftindsamling ‘STOP besparelserne på AUH’ med en appel om at stoppe de igangværende besparelser, indtil politikerne har taget stilling til, om der kommer en økonomisk håndsrækning til hospitalet. Foreløbig har 3.500 skrevet under. »Med underskriftindsamlingen prøver vi at appellere til, at vi udsætter besparelserne, til vi får en […]