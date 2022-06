2,5 mio. danskere bliver tilbudt revaccination til efteråret

Først skal særligt sårbare og ældre tilbydes et fjerde vaccinestik mod COVID-19, og fra 1. oktober tilbydes alle over 50 år et boosterstik. Det kom frem på dagens coronapressemøde, hvor sundhedsministeren også løftede sløret for at der er en ny coronapille på vej.