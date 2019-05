Afdelingen for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland har opdateret sit skøn for, hvor mange sjællændere, der ventes at stå uden egen læge i de kommende år. Der er tale om en eksplosiv stigning.

De tre virksomheder MedAssist, Alles Lægehus og Nordic Medicare, som i øjeblikket driver udbudsklinikker i Danmark, behøver ikke frygte for, at udbuddene tørrer ud de kommende år. I hvert fald ikke i Region Sjælland. I forbindelse med et møde i forretningsudvalget 20. maj har regionens afdeling for det nære sundhedsvæsen opdateret sin prognose for, hvordan […]