Mit råd til Styrelsen for Patientsikkerhed vil være at prioritere et besøg på 1813-ordningen som det allerførste.

Jeg tror, at det var sidste år på Danske Regioners generalforsamling, at statsministeren efterlyste indsigt i aktiviteterne i almen praksis. Vi var mange, der undrede os lidt, for samtidig med den udmelding oplevede vi jo, at tilsynene nærmest stod i kø for at se, hvad der foregik. Vi havde allerede haft besøg af Arbejdstilsynet, der […]