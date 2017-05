Sjællandske praksislæger sender færrest til diagnostiske centre

Alvorligt syge får færrest tilbud om udredning i Region Sjælland, viser Sundhedsdatastyrelsens årsrapport for kræftpakkeforløb i Danmark. »Tallene viser med al tydelighed, at der er et problem,« siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.