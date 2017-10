Regeringen har i sit udspil til fordeling af satspuljemidler afsat 390 mio. kr. til psykiatrien over de kommende fire år. Det vil kun give et kortvarigt løft, advarer psykiater, der efterlyser permanente bevillinger på finansloven.

Selv om en tocifret millionbevilling til en styrket indsats i psykiatrien og for kronikere umiddelbart lyder rigtig flot, giver den kun næring til tidsbegrænsede projekter, som på den lange bane ikke kommer til at batte noget. Det vurderer Mikkel Rasmussen, overlæge ved Psykiatrisk Modtagelse ved Aarhus Universitetshospital i Risskov og regionrådskandidat for Psykiatrilisten i Region […]