Tiden er knap for det nye Medicinråd, der får mange flere sager ind end det havde regnet med. I et forsøg på at skaffe sig mere tid til sagerne, justerer Medicinrådet nu sit kommisorium.

»Vi har lige nu 27 sager samlet set fra januar, og det, vi diskuterede, var en justering af arbejdsgangene baseret på de arbejdsgange, vi har haft indtil nu. Det har man besluttet at orientere Danske Regioner om,« siger formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen og nævner, at et eksempel kunne være, om man kunne fremrykke den endelige ansøgning frem til det tidspunkt, hvor EMA har udtrykt en positiv opinion omkring et nyt lægemiddel. Det ville betyde, at man kunne begynde sagsbehandlingen tre måneder før på den endelige ansøgning.

»Lige nu er det sådan, at man først kan indgive den endelige ansøgning, når EU-kommissionen har godkendt lægemidlet. Det vi diskuterede, var nogle justeringer i arbejdsgange inden for det kommisiorium, som Medicinrådet har fået, som kunne gøre det mere smidigt og dermed også tage højde for det store antal sager, der er kommet ind,« siger han.

Dagens Pharma: Men det vil vel ikke skære antallet af sager ned?

»Jo, det kunne det jo godt på sigt, hvis man siger, at der kommer en ny indikation til et lægemiddel, der rammer få patienter, som vi ved, at det mere er en akademisk øvelse end det er en praktisk betydning i hverdagen, fordi patienterne vil få det og prisen er fastlagt osv. Så behøver det ikke, at gå igennem hele processen,« siger Steen Werner Hansen og uddyber, at justeringerne på den måde ville det lette processen, fordi man siger, at det ikke har nogen praktisk betydning.

»Så det er den type af justeringer, vi kigger på. Så på den måde vil det kunne tage højde for den mængde af sager, der kommer ind,« siger han.