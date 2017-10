Bent Hansen: Regeringen oversælger udflytning af behandlinger af kronisk syge

Det vil ikke løfte udgifter for fire mia. kr., hvis behandlingen af borgere med kol og type 2-diabetes flyttes fra sygehusene, mener Bent Hansen. Beløbet er alt for højt.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det er misvisende og stærkt overdrevne tal, regeringen kommer med, når den taler om økonomien ved at flytte behandlingen af borgere med kol og type 2-diabetes fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen. Sådan siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner til Altinget. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har tidligere sagt, at op mod 100.000 […]