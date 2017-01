Bent Hansen: Derfor bør Kühnau afløse mig

Han føler sig egentligt fit for fight og helt på toppen, men 68-årige Bent Hansen (S) har alligevel valgt ikke at genopstille som regionsformand ved regionsvalget 17. november 2017.

»Jeg kan ikke se mig selv sidde som 73-årig og være formand for regionerne. Dernæst ville jeg ikke stå og tale usandt for journalister, når de ville spørge, om jeg ville gå midt i periode, og sige til dem, at jeg vil blive siddende, selvom jeg godt vidste, at at det ville jeg ikke. Så hellere det rene snit. Dåbsattesten peger imod, at tiden er til at tænke på noget andet,« siger Bent Hansen.

Derfor skal socialdemokraterne nu udpege en spidskandidat til det kommende valg. Selv mener Bent Hansen, at bør være Anders Kühnau (S).

»Han har på trods af sin unge alder en stor erfaring og dybtgående kendskab til sundhedsområdet. Han skal forhandle overenskomst med de praktiserende læger og er formand for hospitalsudvalget. Det er rigtig vigtigt med en politiker, der har den fornødne indsigt i området, og der har Anders en kæmpe fordel. Jeg tror ikke på, at man bare kan komme udefra og blive regionsformand uden at kende til sundhedsvæsenet,« siger Bent Hansen.

Hvad angår formandsposten i Danske Regioner, har Bent Hansen ikke lyst til at være lige så konkret.

»Der vil efter valget være fem formænd, og de skal så se om flertallet falder til rød eller blå side. Men der vil garanteret være mange kandidater til posten,« siger han.

Svært at sige farvel

Bent Hansen har igennem 35 år i dansk regionspolitik bl.a. været amtsborgmester i Viborg og siden 2006 formand for Region Midtjylland og Danske Regioner. Og den lange tid som regionspolitiker har været med til at gøre det endnu sværere at træffe beslutningen om at stoppe.

»Det er jo mit liv, og at skulle sige farvel til det, det er godt nok svært. Det er jo ikke kun et arbejde med 37 timer om ugen, det fylder jo alt. Du skal hele tiden være klar til at tage stilling til områder og besvare spørgsmål – det er lørdage, søndage og aftener alle mulige tidspunkter. Det er en livsstil og livsform, jeg siger farvel til. Det er jo hele den måde, min kone og jeg har tilrettelagt vores liv efter,« siger han.

Selv skriver Bent Hansen i en pressemeddelelse, at julen 2016 har været brugt på mange overvejelser. De har bl.a. gået på, at det er et område, han brænder for, og at han gerne vil følge nogle af de tiltag, som han har sat i gang. Bent Hansen vil f.eks. fortsat følge med i etableringen af Dansk Center for Partikelterapi, der åbner i Aarhus i slutningen af 2017, og han vil følge med i, hvordan det klarer sig. Det bliver bare ikke tæt på.

Åben for nyt job

Hvad Bent Hansen skal få tiden til at gå med, når han stopper som regionsformand, ved han ikke endnu.

»Jeg skal nyde, at mine kalender er stort set blank. Jeg skal nyde, at der ikke journalister eller andre, der rykker i mig. Jeg vil sætte mig ned og se på, hvad er det så, jeg gerne vil; hvad er det, jeg vil følge på det åbne universitet, hvad vil jeg gerne se i den store verden sammen med min kone, som vi endnu ikke har fået set,« siger han og fortsætter:

»Men nogen drejebog for, hvad jeg skal, det har jeg ikke. Og hvis der viser sig noget spændende, hvis nogen kan gøre brug af mig, så vil jeg ikke afvise det. Men det skal ikke være i den partipolitiske genre.«