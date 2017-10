Der begås fejl i alle systemer, der involverer mennesker, men man behøver jo ikke at organisere systemet så helt igennem forkert, at sandsynligheden for fejl alt må være højere end nødvendig.

Undskyld, Hans Petersen, og undskyld, forældre, at jeg bruger jeres historie til at skabe fokus på den uforsvarlige organisering af 1813 i Region Hovedstaden. Jeg synes dog, at sagen er så vigtig, at jeg håber at I bærer over.

Når jeg læser historien og efterfølgende den tilhørende afgørelse i Patienterstatningen og den såkaldte ‘kerneårsagsanalyse’ udført af Region Hovedstaden bliver jeg rigtig ked af det. Ked af det på min arbejdsgivers vegne (jeg er ansat i regionen, dog ikke hos 1813), ked af det på min lægestands vegne, og oprigtigt ked af det som menneske. Det er helt igennem en forfærdelig historie. Skrækkeligt. Ja, skrækkeligt, fordi det kunne være undgået, hvis det var håndteret af kompetente folk.

Når man ringer til 1813 får man typisk en ikke-læge i røret. Det kan være en sygeplejerske eller som i dette tilfælde en jordemoder. Vedkommende udspørger patienten og leder på denne måde efter en mulig diagnose, som kan bruges til at visitere patienten til rette behandling. Denne initiale samtale er derfor en del af den diagnostiske proces, og det skal ikke udføres af ikke-lægeligt personale. Denne sundhedsperson kan så rådføre sig med en læge ved tvivl, men det er jo vedkommende, som afgør, hvornår hun er i tvivl. Allerede her hopper kæden af.

Hvis lægen inddrages, så kommer næste problem, idet det ikke er et krav, at denne læge skal kunne noget specielt andet end at være læge. Og læger kan altså ikke alle specialer og kan lede efter nålen i høstakken, når man skal spotte en patient med alvorlig sygdom ved at stille nogle spørgsmål i telefonen. Dette kræver speciel træning, og denne uddannelse haves kun af speciallæger i almen medicin. Hvis jeg har slået min fod går jeg jo hellere ikke til en gynækolog, selvom gynækologen har en lægeuddannelse. Så kære 1813, det er ikke nok med en lægeeksamen. Man må stille nogle specifikke krav til kompetencerne. Lægen i det aktuelle tilfælde med Hans Petersen havde ikke beskæftiget sig med akutte patienter i mange år, var ikke speciallæge, og havde arbejdet med urter og akupunktur i en længere årrække.

Kerneårsagsanalysen berør slet ikke det væsentlige i denne sag, nemlig om organisationen af 1813 er i orden. Det eneste man konkluderer er, at »det anbefales, at Akuttelefonen 1813 revurderer brugen af jordemødre«. Hvad med lægerne? Er det nok at have B-autorisation? Nej, det er kun speciallæger i almen medicin, som har denne specielle uddannelse og erfaring.

Dette samspil af en jordemoder ved telefonen og en urteekspert som lægelig konsulent gjorde, at man ikke fangede de ellers helt oplagte symptomer hos patienten og derved valgte ikke at sende en lægeambulance for at hente ham. Dette medførte en forsinkelse på behandlingen på ca. to timer, og det er nu ved grundig ekspertgennemgang vurderet, at Hans Petersen sandsynligvis var overlevet, hvis det var grebet anderledes an med kompetent vurdering og intervention.

Dette her bør få konsekvenser for organiseringen af 1813! Liberal Alliances kandidater til regionsvalget går ind for, at 1813 reorganiseres. De praktiserende læger skal tilbage til den primære telefonvisitation ved uafklaret diagnostik. Dette fungerer i resten af landet, så hvorfor ikke i Region Hovedstaden?