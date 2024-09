For Wendy Sophie Schou er kultur en dynamisk størrelse. For tiden har den tre udtryk, for lige nu er hun småbørnsmor. Der er live-koncerterne og teaterforestillingerne, som hun en sjælden gang imellem stadig sniger sig af sted til med sine venner eller sin mand. Der er klaverspil og romaner, der kan dyrkes i hjemmet og dermed passer ind i hendes nuværende tilværelse. Og så er der opgaven med at få kultur ind i livet for hendes små poder på to...