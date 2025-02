Som vicedirektør på Rigshospitalet er Randi Brinckmanns kalender til hverdag fyldt godt op med krævende opgaver og møder. I sin fritid dyrker hun sin store passion for kunst og litteratur. Ligesom hun ofte besøger kunstgallerier for at opleve kunstnere, der er på vej frem. Hvilke former for kunst er du mest glad for? »Jeg interesserer mig for forskellige former for samtidskunst; navnlig billedkunst, fotografi, installationer og skulpturer. Jeg er også glad for litteratur. Opera er derimod ikke noget, der kommer...