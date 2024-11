De 16.500 medlemmer af foreningen Yngre Læger kan se frem til yderligere to år med Wendy Sophie Schou som forperson. Det står klart efter Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 20. November genvalgte hende. Wendy Sophie Schou blev uddannet læge i 2015 og bestrider ved siden af forpersonsposten stillingen som uddannelseslæge i geriatri på Holbæk Sygehus. Som forperson har Wendy Sophie Schou stort fokus på at sikre bedre arbejdsvilkår for de yngre læger. Hun har tidligere advokeret for, at læger skulle have...