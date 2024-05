Wendy Sophie Schou bliver Yngre Lægers nye forperson. Det står klart, efter at hun torsdag blev valgt på foreningens repræsentantskab. »Det er et stort privilegium at blive valgt som Yngre Lægers forperson, hvor jeg især vil arbejde for et mere moderne arbejdsliv for vores medlemmer. Et arbejdsliv, som skal rumme en større grad af fleksibilitet og indflydelse, end vi kender det i dag med f.eks. større medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og planlægningen af vagterne,« siger den nye forperson i...