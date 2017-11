Usikkert om Heino Knudsen bliver formand for regionsråd

Uenighed mellem Enhedslisten og Dansk Folkeparti om halalkød på hospitaler og informationsmateriale på arabisk har fået flertallet bag konstitueringsaftale i Region Sjælland til at kollapse. Tirsdag aften blev det derfor usikkert, om Socialdemokratiets Heino Knudsen kan blive formand for regionsrådet i Region Sjælland. Det skriver Sjællandske Medier. Dansk Folkeparti har valgt at forlade den brede politiske aftale […]