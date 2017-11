Der var 30 læger at finde på stemmesedlerne til regionsrådsvalget fordelt i alle fem regioner. Foreløbig er otte læger valgt ind efter optælling i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.

Især i Midtjylland har lægerne haft succes. Vælgerne kunne stemme på 12 læger, og fem af dem er kommet ind. Hele tre af lægerne kan findes i partiet Venstre. Her er Ulrich Fredberg, der er speciallæge i reumatologi, intern medicin og hæmatologi, den, der er den foreløbige stemmesluger blandt lægerne. Han er blevet valgt ind med et stemmetal på 9.604.

Han får selskab af partifællerne Jørgen Winther, der er praktiserende læge og har fået 8.580 stemmer, mens kirurg Christian Møller-Nielsen er kommet ind med 2.625 personlige stemmer.

Det nye parti Psykiatri-Listen havde et flot valg og kom ind med et enkelt mandat i regionsrådsvalget. Mandatet er gået til psykiater Mikkel Rasmussen, der fik 3.565 personlige stemmer.

Mikkel Rasmussen har sagt til Dagens Medicin, at det nystiftede parti var lykkelig for at have fået mere end 20.000 stemmer.

»Vi er yderst tilfredse. Selv om vi er et nyt parti, som folk skal lære at kende, fik vi alene i Århus 4,5 pct. af stemmerne. Vi lå jo højere end Dansk Folkeparti. Det er rimeligt godt,« sagde han.

Spidskandidaten for SF, Jacob Ilsøe Klærke, er også at finde i Regions Midtjyllands fremtidige regionsråd. 5.153 midtjyder har sat deres kryds ud for ham.

Liberale læger i Nordjylland og Syddanmark

I Region Syddanmark gik spidskandidat for Liberal Alliance og speciallæge i almen medicin Marianne Mørk Mathiesen efter at genvinde sin plads i regionsrådet. Og det gjorde hun, efter hun fik 3.655 personlige stemmer.

Hun får selskab af en anden læge i regionsrådet. Mustapha Itani har nemlig fået et af Venstres 14 mandater, efter han indkasserede 2.169 personlige stemmer.

Venstre har også fået en læge ind i Region Nordjylland. Her er Lina Hundebøll Jespersen blevet valgt ind med 4.291 personlige stemmer.

I Region Hovedstaden og Sjælland mangler de personlige stemmer stadig at blive talt op, og derfor må vi afvente at finde ud af, hvor mange af de 10 læger, der stillede op i de to regioner, der kommer til at debattere sundhed i Hovedstaden og Sjælland de næste fire år.

Seks læger i byrådene

37 læger var at finde på valglisterne rundt omkring i landets kommuner. Seks af dem har fået så mange krydser, at de er blevet valgt ind i et byråd. Socialdemokratiet har fået fire læger ind i byrådene, mens Venstre har fået to.

Lægen med flest personlige stemmer er socialdemokraten Cæcilie Crawley på 29 år, der fik 903 personlige stemmer ved kommunalvalget i Odense.

En anden partifælle, der også havde et godt valg, er Didde Laurtizen, da 814 i Sønderborg Kommune havde sat sit kryds ud for hende.

Læge med speciale i samfundsmedicin/administrativ medicin, Arne Poulstrup, fik 419 stemmer, hvilket var nok til at få en af Socialdemokraternes 11 pladser i byrådet i Vejle Kommune.

Den fjerde socialdemokrat og læge Thomas Thors fik 148 stemmer, og fik dermed plads i Bornholms byråd.

En gammel kending er Venstres Preben Rudiengaard, der tidligere har været sundhedsminister. Han er blevet valgt ind i Esbjerg Kommune, hvor han fik 589 stemmer. Han arbejdede i sin tid som læge, og havde speciale i almen medicin og samfundsmedicin/administrativ medicin.

Praktiserende læge Cecilie Geiker (V) kom ind i Slagelse Kommune, efter at hun fik 219 personlige stemmer.

31 læger fik ikke nok stemmer til at komme ind. Linda Andrea, der var Liberal Alliances spidskandidat i Skanderborg, var tæt på. Liberal Alliance manglede kun syv stemmer i at snuppe et mandat fra Dansk Folkeparti, skriver Midtjyllands Avis.