Ung speciallæge overtager regionsklinik på Frederiksberg

Om godt en måned overtager 35-årige Kristoffer Sønderstrand Jacobsen ansvaret for 2.000 borgere fra regionsklinikken på Frederiksberg Hospital. Konen havde foretrukket en etableret praksis. Selv har den nyuddannede læge svært ved at få øje på en mere oplagt mulighed for at skabe sin egen.