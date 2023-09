Forskningsansvarlig overlæge og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ulla Møller Weinreich, er uddannet læge fra Aalborg Universitet, hvor hun nu også skal være klinisk professor i lungemedicin. Hendes kliniske interesseområder er KOL, bronkiektasier og komplicerede lungeinfektioner. Det skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse.

»Jeg brænder for at lave forskning, der kan komme til anvendelse i klinikken til gavn for patienterne,« siger Ulla Møller Weinreich.

Ulla Møller Weinreich har siden 2015 stået i spidsen for opbygningen af den lungemedicinske forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital. En enhed, der arbejder med udgangspunkt i visionen om at bidrage til større forståelse for sygdomskompleksiteten hos kronisk lungesyge.