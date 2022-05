Uenighed om innovative prisaftaler: »Det lyder jo godt, men ...«

Den første del af sundhedsreformen har åbnet døren på klem for de såkaldte innovative prisaftaler. Næste år vil man søsætte en undersøgelse, der skal granske mulighederne for at inkorporere dem i tilskudssystemet. Mens tiltaget får ros af Lægemiddelindustrien, ser LVS skeptisk til.

Lægemiddelindustriens lobbyarbejde ser ud til måske at bære frugt.

Mens innovative prisaftaler såsom ‘no cure no pay’ og abonnementslignende ordninger allerede er taget i brug i hospitalssektoren, benytter tilskudssystemet i primærsektoren sig i dag kun af flade rabatter, men den praksis kan vise sig snart at være fortid.

Et samlet folketing blev i sidste uge enige om den første del af en sundhedsreform, der i 2023 sikrer en undersøgelse af fordele og ulemper ved innovative prisaftaler i medicintilskudssystemet.

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) argumenterede så sent som i februar for, at myndighederne bruger de aktuelt faldende udgifter til apotekermedicin som anledning til at indkøbe ny medicin på baggrund af moderne prisaftaler.

Derfor er det ifølge Henrik Vestergaard, der er vicedirektør i Lif, glædeligt, at aftalen lægger op til at se på innovative prisaftaler på tilskudsmedicin.

»Lif har længe ønsket, at ambitionsniveauet for at afprøve nye former for prisaftaler i forbindelse med medicintilskudssystemet blev hævet, så man turde lidt mere.«

»De generelt lave priser på tilskudsområdet giver rum og grund til at prøve nye modeller for ny medicin parallelt med det velfungerende system for generika,« siger han.

Den næstbedste løsning

I november sidste år afsluttede Lægemiddelstyrelsen en treårig forsøgsordning, hvor en risikodeling blev afprøvet på to lægemidler, og forsøgsordningen gentages nu fire år frem.

Risikodelingen i den nu afsluttede forsøgsordning bestod i, at det offentlige sundhedsvæsen dækkede udgifterne til tilskud til et nærmere bestemt antal patienter (målpopulationen), der vurderes at opfylde betingelserne for tilskud.

Omvendt dækkede lægemiddelvirksomhederne det offentliges udgifter til tilskud til det antal patienter, der måtte overstige målpopulationen.

Sundhedsreformens tilsagn om at undersøge fordelene og ulemperne ved de innovative prisaftaler er ifølge Henrik Vestergaard bevis på, at der er politisk opbakning til at kigge nærmere på innovative prisaftaler.

Derfor burde flere modeller have været inkluderet i den nye forsøgsordningen, mener han.

»Vi ville gerne have haft det med allerede nu i den nye forsøgsordning om medicintilskud på vilkår om risikodeling. Men det er vores vurdering, at dette er en glimrende næst-bedste-løsning,« siger han.

»Vi har også forstået, at vi vil blive inddraget i det kommende arbejde, og det vil vi naturligvis meget gerne,« siger Henrik Vestergaard.

Det er vejen frem

Historisk har traditionelle prisaftaler med eventuelle flade rabatter sikret hospitalsvæsenet adgang til sikker og veldokumenteret medicin, selvom de stigende udgifter til hospitalsmedicin peger i retning af, at det også har været på bekostning af pris.

Et tilbagevendende kritikpunkt mod indførelsen af innovative prisaftaler er derfor, at de oftest bruges til at indføre medicin, hvor den kliniske værdi er til diskussion, men det afviser Henrik Vestergaard.

»Innovative prisaftaler lægger jo op til, at staten og lægemiddelvirksomheden konkret, eller på anden måde, ‘deler’ den økonomiske risiko ved at tage nye lægemidler i brug, så de kan skabe grundlag for den mest tidssvarende behandling af endnu flere patienter og samtidig sikkerhed i udviklingen i det offentliges medicinudgifter.«

»Alle er enige om, at det er vejen frem. Det vigtige er nu at få så mange og forskelligartede erfaringer med innovative prisaftaler, så vi får et bredt erfaringsfelt,« siger han.

Det lyder jo godt …

Susanne Axelsen, der er formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), er ikke direkte afvisende over for brugen af innovative prisaftaler, men hun understreger, at man fra politisk hold skal være påpasselig.

Axelsen, der i det daglige er overlæge på Afdeling for kvindesygdomme og fødsler på AUH, mener, at mere salg eller køb af medicin ikke i sig selv er i patienternes interesse.

»Det lyder jo godt, når noget er innovativt. Så må det være bedre end det gamle, som vi ikke kan bruge mere.«

»Men set fra LVS’ synspunkt så siger innovative prisaftaler ikke nødvendigvis noget som helst om, hvorvidt patienterne har gavn af det, man har købt under en innovativ prisaftale,« siger hun.

Susanne Axelsen fastslår, at LVS helt generelt ikke har noget imod, at man undersøger, om man klan forbedre måden, man køber ind på i sundhedsvæsnet.

Godt købmandskab er ikke at foragte, som hun siger, men det kan ikke stå alene.

»Vi så meget gerne, at man fra politisk hold havde meget mere fokus på at kræve, at vi i langt højere grad indfører nye lægemidler protokolleret.«

»Formålet med det er, at læger og patienter får mulighed for at bruge eksempelvis lægemidlet, hvis indikationen er i orden, men at sundhedsvæsnet samtidig indsamler data på lægemidlets anvendelse og på den baggrund kan vurdere, om vi rent faktisk skal beholde det, eller om det skal ud igen.«

»Vi mener altså ikke, at vi skal forpligte os langsigtet på produkter, hvis ‘real life’ virkning vi ikke kender,« siger Susanne Axelsen.