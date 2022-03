Tusindvis af russiske læger og forskere gør oprør mod Putin i åbne breve

I to åbne breve fordømmer mere end 15.000 russiske sundhedpersonaler og tusindvis af forskere den russiske invasion af Ukraine. De sundhedsfaglige er på en mission for at redde liv, mens forskerne frygter for, at forbindelserne til internationale kolleger bliver kappet.