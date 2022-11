TrygFondens midler er blevet givet til 7 forskellige forskere, der hver især er i gang med projekter, hvis fokus spænder lige fra hjerteløbernes mentale velvære efter redningsaktioner til udviklingen af efteruddannelser til fagpersoner, der kan være til gavn for mennesker med funktionelle lidelser. Det skriver TrygFonden i en pressemeddelelse.

Herunder kan du læse om de belønnede forskere og deres projekter:

Master of Science in Health Science Astrid Marie Rolin Kragh fra Region Hovedstadens Akutberedskab og Københavns Universitet har modtaget 605.075 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at undersøge, hvordan hjerteløbere oplever at blive kaldt ud til hjertestop hos børn samt de pårørendes oplevelse af hjerteløberne. Siden 1. februar 2022 har hjerteløberne kunnet blive kaldt ud til formodet hjertestop blandt børn. I Danmark får ca. 50 børn om året hjertestop uden for hospital, heraf modtager halvdelen lægmandsgenoplivning, og under 1 pct. får stød med en hjertestarter inden ambulanceankomst. Den statistik kan hjerteløbere være med til at forbedre. Der mangler dog viden om bl.a. de psykiske konsekvenser for hjerteløberne ved at blive aktiveret til hjertestop blandt børn. Forskerne vil derfor undersøge, hvordan hjerteløbere oplever disse potentielt traumatiserende situationer, og om der er en psykisk risiko forbundet med at træde til ved hjertestop hos et barn. Desuden skal det undersøges, hvordan pårørende til barnet oplever tilstedeværelsen af en hjerteløber under genoplivningsforsøget. Undersøgelsen vil bidrage til vigtig viden om hjerteløberes mobilisering og interaktion ved hjertestop hos børn uden for hospitalet i Danmark.

Læge og forsker Kristian Bundgaard Ringgren fra Kardiologisk Forskningsenhed ved Nordsjællands Hospital og Regionshospital Nordjylland Hjørring har modtaget 383.206 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at indsamle data om, hvor ofte hjertestartere påsættes inden ambulancens ankomst, samt hvilke hjerterytmer der måles, og hvor ofte der ikke afgives stød, selvom hjertestarteren er påsat. Selvom andelen af hjertestoppatienter uden for hospital, som modtager stød fra en hjertestarter inden ambulanceankomst, er steget fra 1,4 pct. i 2001 til 8,7 pct. i 2020, forbliver andelen af patienter med hjertestop i eget hjem, som stødes før ambulancens ankomst, lav (5,9 pct. versus 18 pct. i offentligt rum). Det er endnu ikke undersøgt, om dette skyldes en overrepræsentation af ikke-stødbare rytmer ved hjertestop i private hjem eller en generel lav anvendelse af hjertestartere i private hjem. Projektet skal være forskningstræning for de to nordjyske paramedicinere Niels Thomas Sørensen og Thomas Kirk Hartmann og har til formål at bidrage med viden om, hvorvidt fokus fortsat i høj grad bør være på at få bragt flere hjertestartere ud til hjertestop i private hjem, eller om overlevelsespotentialet ved denne strategi allerede er ved at være udnyttet.

Anæstesilæge, ph.d.-studerende Louise Kollander Jakobsen fra Region Hovedstadens Akutberedskab har modtaget 443.884 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at undersøge, hvordan vi i Danmark med bl.a. TrygFondens indsatser har formået at øge andelen, der får stød med en hjertestarter før ambulanceankomst ved hjertestop uden for hospital, og hvordan dette har påvirket overlevelsen. Forskerne skal undersøge data fra Dansk Hjertestopregister fra 2005-2020 og data fra Dansk Hjertestarternetværk. Udover at bidrage med viden om udviklingen i overlevelsen og lægmands brug af hjertestartere før ambulancens ankomst, vil forskningen også bidrage med viden om sammenhænge mellem de forskellige indsatser, der er iværksat for at øge antallet af danskere, der træder til ved hjertestop.

Akademisk medarbejder Søren Christensen fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet har modtaget 831.958 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at undersøge, hvorvidt patientkurset ”Lær at tackle angst og depression” er et godt værktøj for kræftpatienter, som kæmper med angst og depression efter endt behandling. Hvert år får næsten 40.000 danskere påvist en potentielt livstruende kræftsygdom. Femten måneder efter diagnosen angiver omkring halvdelen af patienterne frygt for tilbagefald, og omkring en tredjedel angiver psykiske problemer. Forekomsten af depression blandt landets 280.000 nuværende og tidligere kræftpatienter skønnes at være 10-20 pct. Ud over at angst og depression i sig selv er invaliderende, er der risiko for, at ubehandlede psykiske problemer bliver kroniske med negative konsekvenser til følge i forhold til familie, arbejdsrelationer og sundhedstilstand. Forskerne vil derfor afprøve effekten af patientkurset blandt en gruppe nyligt færdigbehandlede kræftpatienter. Målet er at give deltagerne redskaber og øvelser til at håndtere symptomer på angst og/eller depression, samt i at genkende og håndtere eventuelle tilbagefald, så de får en bedre livskvalitet og bedre håndtering af hverdagen.

Overlæge, projektleder Marianne Rosendal fra Aarhus Universitetshospital og psykolog Paul de Visme fra Center for Komplekse Symptomer ved Frederiksberg Hospital har modtaget 1.686.652 kr. fra TrygFonden. Midlerne går til at udvikle, evaluere og forankre en ny efteruddannelse til fagpersoner til gavn for mennesker med funktionel lidelse. Funktionel lidelse giver bl.a. symptomer som smerter, svimmelhed og træthed, som påvirker dagligdagen og ikke kan afhjælpes med vanlig medicinsk eller kirurgisk behandling. Det skønnes, at ca. 1-2 pct. af befolkningen har symptomer i et omfang, så de er regulært invaliderende. Der er solid dokumentation for, at bl.a. den særlige form for træning kaldet ”Gradueret aktivitetstræning” er virksom. Her er princippet en langsom, gradvis opbygning af træningsomfanget, så man undgår at forværre symptomerne. Der er etableret behandlingscentre for funktionelle lidelser i alle regioner, men centrene mangler uddannede medarbejdere med særlige kompetencer i behandling af funktionel lidelse, herunder gradueret aktivitetstræning. Med donationen kan der udvikles et kursus til fagpersoner med særligt fokus på behandling ved fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter og sygeplejersker. Ambitionen er en national implementering af kurset i regi af professionshøjskolerne rundt om i landet. Marianne Rosendal er tovholder på projektet, der gennemføres i samarbejde med psykolog Mette Bech Richardt fra Center for Komplekse Symptomer i Region Hovedstaden.

Hjerteforeningen har modtaget 995.000 kr. fra TrygFonden. Donationen går til projekt ”GÅ MED”, der skal indsamle viden om barrierer og motivation for gang samt om rekruttering og fastholdelse af frivillige og deltagere i gå-grupper. 1,4 mio. danskere over 16 år lever ikke op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, og inaktivitet og stillesiddende adfærd er en kraftig risikofaktor for en lang række sygdomme. ”GÅ MED” skal derfor få flere inaktive danskere til at gå mere i frivilligt drevne gå-grupper i hele Danmark. Donationen går til at etablere gå-grupper, der kan skabe et motiverende fællesskab for særligt inaktive mennesker og øge deres fysiske aktivitet. Målet er at etablere gå-grupper i landets kommuner med mindst 7.000 deltagere inden 2025. Indsatsen følges af forskere, der indsamler viden, som skal bruges til at aktivere endnu flere inaktive danskere for at fremme folkesundheden i Danmark.