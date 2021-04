Trods lav stemmeprocent: Yngre læger stemmer ja til OK21

En lav stemmeprocent betyder, at det er Yngre Lægers bestyrelse, der i dag har godkendt den OK21-aftale, der blandt andet medfører højere pensionstillæg og en forbedring af ulempetillægget for yngre læger, der går i vagt.

Det virker nærmest til, at medlemmerne af Yngre Læger var mere optaget af den OK21-aftale, som Overlægeforeningen i slutningen af februar forhandlede hjem, end af deres egen.

Kun knap 27 procent af medlemmerne afgav således deres stemme i urafstemningen om årets OK-aftale, en afstemning, der sluttede 12. april. Ifølge Yngre Lægers vedtægter kræver det en stemmedeltagelse på mindst 50 procent for et gyldigt resultat, og den lave stemmeprocent betød derfor, at overenskomsten skulle godkendes af bestyrelsen.

Det gjorde bestyrelsen så i dag efter bemyndigelse fra repræsentantskabet, der havde anbefalet et ja, overenskomsten. Og de, der valgte at bruge deres stemme, var i overvejende grad enige. Af de afgivne stemmer var der et klart flertal for et ja overenskomstresultatet. Således stemte 80 procent ja, 17 procent stemte nej, mens resten stemte blankt.

Glad formand

Helga Schultz, formand for Yngre Læger, glæder sig over medlemmernes opbakning til OK-aftalen:

»Jeg er glad for opbakningen fra medlemmerne. Det er jo på medlemmerne vegne, at vi forhandler og forsøger at skabe resultater, som de kan mærke i deres arbejdsliv,« siger hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det stod fra starten klart, at forhandlingerne ikke blev en gavebod, fordi coronapandemien har haft afgørende betydning for dansk økonomi, og det var noget, vi måtte indstille vores forventninger efter. På den baggrund er jeg tilfreds med, at vi lykkedes med – ikke kun at sikre – men også at få en stigning i reallønnen over de næste tre år. Samtidig sikrer vi en stigning i pensionen. Det er begge resultater, der kommer alle yngre læger til gode.«

Læs mere om OK21 for yngre læger her.

Yngre Lægers godkendelse af overenskomsten bliver nu sendt til Akademikerne, som samler resultaterne fra de akademiske medlemsorganisationer. Den samlede udmelding om resultatet på det akademiske område bliver offentliggjort af Akademikerne 21. april 2021