PLO’s repræsentantskab skulle i weekenden besætte to frie pladser i bestyrelsen, og det førte til genvalg for to af organisationens rutinerede kræfter. Lise Høyer på 60 år, der tidligere har været formand for PLO i Region Midtjylland og til daglig er praktiserende læge i Aarhus, fortsætter som bestyrelsesmedlem i PLO de næste to år. Det samme gør Niels Ulrich Holm, der ganske vist er to år yngre, men heller ikke mangler erfaring med det fagpolitiske arbejde i interesseorganisationen. Tidligere har...