Tophistorier fra ASH: Ingen gavn af blodfortyndere til gravide med arvelig trombofili og ny medicin til patienter med PNH

På sidstedagen for den årlige kongres for American Society of Hematology blev der præsenteret toplinjeresultater fra studier med behandling af blodsygdommen PNH med iptacopan og data fra et forsøg, som viser, at blodfortyndere ikke ændrer på risikoen for ufrivillige aborter hos kvinder med arvelig trombofili.